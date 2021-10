Manovra: Lega tenta mediazione su 'quota 41'**

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – Quota 41. Potremmo riassumere così l'ultima mediazione della Lega per tentare un accordo sul fronte pensioni, in vista della cabina di regia di oggi sulla manovra e del Cdm che domani varerà la legge di bilancio.

Si tratta di un '41 quota fissa', spiegano fonti di governo all'Adnkronos, nel senso che i 41 anni di contributi vanno abbinati ai 62 anni di età, col risultato di un quota 103 con criterio di contribuzione che resta sostanzialmente fisso. Questo per il 2022, perché per il 2023 l'impianto proposto dalla Lega, e a cui lavora in prima linea l'ex sottosegretario al Mef e attuale responsabile del Lavoro per il Carroccio Claudio Durigon, prevede schema 63+41, che, numeri alla mano, fa 104.