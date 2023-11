Manovra: Liris (FdI), 'non preoccupati da rilievi Ue, accolte tutte richieste Europa'**

**Manovra: Liris (FdI), 'non preoccupati da rilievi Ue, accolte tutte ri...

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – "Non siamo preoccupati dai rilievi dell'Ue. Credo sia stato fatto il massimo rispetto a quello che avevamo a disposizione in termini di risorse, tenendo conto che si parte da meno 33 miliardi tra Superbonus e inflazione dovuta ai tassi Bce. Fare una manovra più espansiva di questa partendo da -33 è pressoché impossibile. Io credo che sia stato rispettato tutto quello che l'Europa ha chiesto, nei tempi e nei modi. La nostra è una manovra sobria, responsabile, anche dalle agenzie di rating, ed è in linea con le richieste europee e giudicata tale". Lo ha detto ad Adnkronos il senatore Guido Liris (FdI), uno dei relatori della legge di bilancio, commentando le opinioni della Commissione europea rese note oggi.

"In ogni caso", prosegue Liris, "terremo conto di queste opinioni, come si tiene conto di tutte le indicazioni, ma anche facendo un'analisi attenta partendo dalla realtà di fatto. E la realtà di fatto era quello che avevamo a disposizione, con la contingenza e la congiuntura che abbiamo sotto gli occhi. Non si può fare una valutazione aliena rispetto ai numeri concreti che abbiamo a disposizione".

Più in generale, aggiunge il senatore, "ci sono delle situazioni che l'Unione europea richiede che vengano perfezionate, in particolare quelle gestite dal ministro Fitto, che sono appostate su più ministeri, i quali ovviamente provano a tirare la corda il più possibile, perché alcuni termini sono stringenti. Penso per esempio all'ambiente, dove c'è un decreto Energia che tarda ad arrivare. Quella è una di quelle misure che chiede con forza l'Europa".