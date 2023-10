Manovra: Locatelli, 'nessun taglio per disabili, solo slittamento fondi'**

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Nessun taglio per le persone con disabilità" in manovra. "Non è così, il fondo sulla legge delega è sempre lo stesso, dotato di 350 mln fino all'anno 2026, dove c'era una dotazione di 300 milioni. Il Mef ha slittato i ...

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Nessun taglio per le persone con disabilità" in manovra. "Non è così, il fondo sulla legge delega è sempre lo stesso, dotato di 350 mln fino all'anno 2026, dove c'era una dotazione di 300 milioni. Il Mef ha slittato i fondi, giustamente, perché non li abbiamo potuti usare quest'anno -ci sta- e li riposiziona, 85 milioni a decorrere dal 2026. Però il fondo 2026 anziché essere di 350 milioni ce lo siamo ritrovati che era già di 300. Poi lavoreremo per incrementarlo e spero anche che con altre ulteriori risorse possiamo rifinanziare ad esempio il fondo sull'inclusione, aumentare anche le risorse per i caregiver in attesa della legge quadro". Lo dice la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, arrivando a Palazzo Chigi.

"Ribadisco – rimarca ancora – che le risorse di cui dispongo sono alcuni fondi non sempre strutturali, ma alcuni importanti, che sono contestualizzati; i fondi grossi che interessano le persone più fragili sono tutti confermati, è questo slittamento che crea un po' di confusione".