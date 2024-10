Manovra, Lollobrigida: non ci saranno tagli per agricoltura

Parma, 17 ott. (askanews) – “Non solo non ci saranno tagli, ma come al solito ci saranno risorse aggiuntive”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, al termine della cerimonia per i 90 anni del Consorzio del Parmigiano, reggiano a proposito della manovra e della spending review.

“Quello che noi facciamo dall’inizio è aumentare le risorse, mai nessun governo ha investito così tanto sull’agricoltura – ha aggiunto Lollobrigida -. E’ un fatto. Non è accaduto in questi mesi e non accadrà in futuro perché per noi l’agricoltura è centrale, la produzione è centrale. Dà ricchezza, crea equità sociale. Creando ricchezza e potendola quindi ripartire senza dover ricorrere al debito. Questa è la scelta, questa è la ricetta che abbiamo finora percorso. Certo nell’efficientamento si può riuscire a trovare una riduzione di alcuni costi. Quelli legati agli sperperi che in Italia ci sono stati e che noi come governo intendiamo tagliare”.