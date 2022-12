Manovra: Lucaselli (Fdi), 'orgogliosi di legge che rappresenta noi e gli italiani'

Roma, 23 dic.

(Adnkronos) – "Siamo orgogliosi di questa legge di Bilancio che rappresenta noi e gli italiani. Ha seminato e quello che è stato seminato verrà raccolto nei prossimi cinque anni". Lo ha affermato Ylenia Lucaselli, di Fratelli d'Italia, nella dichiarazione di voto alla Camera sulla fiducia alla legge di Bilancio.

"Il tema centrale di questa manovra -ha aggiunto- è la crescita, l'Itaia, avere più Italia in Europa, più in Italia nel mondo. Vogliamo l'Italia a testa alta e più libera.

Dover ammettere di aver lasciato l'Italia sul baratro -ha poi proseguito l'esponente di Fdi rivolgendosi all'opposizione- è difficile. È facile parlare di condoni e accusare la maggioranza di qualcosa che non ha fatto. Il Governo Conte ha fatto un condono retroattivo che qualcuno ha dimenticato. Nel 2014, lo dico ai colleghi del Pd, c'è stata la voluntary disclosure , che ha regolarizzato i reati tributari, il riciclaggio e l'antiriciclaggio. Questa legge di Bilancio ha la forza di iniziare un percorso sul fisco chiaro, corretto, convincente, che finalmente modificherà il rapporto tra gli italiani e il fisco stesso".

"Alcuni Governi precedenti, quello Conte, ponevano la fiducia ogni tredici giorni, noi abbiamo fatto una manovra in trenta giorni. L'anno scorso, nella notte a cavallo tra il 23 e il 24, si discuteva al Senato la legge di Bilancio del Governo dei migliori che interrompeva i lavori d'Aula all'una e 42 per poi riprenderli a più riprese alle 3, poi alle 4, poi alle 5, addirittura nello stesso giorno furono poste due questioni di fiducia.

Potevamo fare di meglio? Forse sì. Avremmo potuto fare di più? No -ha concluso Lucaselli- non in questo momento in cui avevamo delle priorità chiare e la necessità, e di questo ringraziamo il ministro Giorgetti, di mettere in sicurezza i conti dell'Italia".