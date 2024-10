Manovra: Lupi, 'a Giorgetti abbiamo chiesto sostegno straordinario su natalità e giovani'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – "Oggi abbiamo incontrato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e gli abbiamo presentato le nostre proposte sulla legge di bilancio. Vogliamo concentrare le risorse disponibili e le nostre priorità riguardano innanzitutto un piano straordinario per la natalità, per contrastare un inverno demografico che ha costi economici e sociali altissimi, e poi: aiuto alle imprese e produttività, giovani, lavoro e fiscalità, tutela dei consumatori e lotta all’evasione. Vogliamo puntare su misure che si traducano sia in un aumento della competitività, sia in un incremento degli stipendi e delle misure a sostegno delle persone in difficoltà. Puntiamo su crescita e solidarietà insieme". Lo ha detto il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.