Manovra: Lupi, 'concentrare risorse, quota 41 non è priorità'

Manovra: Lupi, 'concentrare risorse, quota 41 non è priorit&agrav...

Manovra: Lupi, 'concentrare risorse, quota 41 non è priorit&agrav...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "Governare vuol dire assumersi la responsabilità di fare, di scegliere. Per questo dobbiamo concentrare le risorse e non disperderle. La priorità è rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale, aiutare le famiglie e i giovani, dare sostegno...

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "Governare vuol dire assumersi la responsabilità di fare, di scegliere. Per questo dobbiamo concentrare le risorse e non disperderle. La priorità è rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale, aiutare le famiglie e i giovani, dare sostegno alle imprese che vogliono aumentare gli stipendi dei loro lavoratori dipendenti a costo zero. Di Quota 41, che costa 3,5 miliardi, dovremo occuparcene, ma nel corso della legislatura". Lo dice il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi.