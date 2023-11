Manovra: Lupi (Nm), 'lavoriamo insieme con investimenti sulla crescita'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Mentre l'opposizione fa polemiche strumentali, il centrodestra approva una manovra seria e concreta che concentra le poche risorse disponibili su lavoratori e famiglie. Ora dobbiamo lavorare tutti insieme per rilanciare l'economia con investimenti sulla cr...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Mentre l'opposizione fa polemiche strumentali, il centrodestra approva una manovra seria e concreta che concentra le poche risorse disponibili su lavoratori e famiglie. Ora dobbiamo lavorare tutti insieme per rilanciare l'economia con investimenti sulla crescita e per trovare un accordo in Europa sulle regole del patto di stabilità". Così Maurizio Lupi, leader di Noi moderati.