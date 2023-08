Manovra, Lupi: non disperdere risorse, contrarle sulle priorità

Rimini, 22 ago. (askanews) – “Occorre non disperdere le risorse e concentrarle sulle priorità che sono lavoro, salari, aiuto alle famiglie e alle imprese per vincere la sfida della crescita. Sento fare tante proposte ma credo sia un errore nel momento in cui le risorse sono poche non utilizzarle a pieno sulle priorità”. Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà, nel giorno del Meeting di Rimini dedicato appunto all’Intergruppo, che riunisce esponenti politici delle differenti forze politiche. “Diminuire le accise non aiuta le famiglie che hanno bisogno, vogliamo che le risorse vadano a chi ha più bisogno” ha aggiunto Lupi.