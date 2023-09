Manovra: Lupi, 'non possiamo permetterci stagnazione'

Manovra: Lupi, 'non possiamo permetterci stagnazione'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "L'obiettivo per la prossima legge di bilancio è soltanto uno: finanziare la crescita e lo sviluppo. Non possiamo permetterci la stagnazione per questo concentriamo le risorse su famiglie, aiuto conciliazione lavoro-famiglia, imprese e sanità"...