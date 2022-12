Manovra: Lupi, 'soglia pos non ancora definita, ipotesi azzerata commissioni sotto 15-20 euro'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) - La nuova soglia per evitare le multe ai commercianti che rifiutano il pagamento con moneta elettronica, per ora fissato dalla manovra a 60 euro "al momento non c'è ancora, non è stata ancora definita. Abbiamo avanzato la proposta, ma c'è...

(Adnkronos) – La nuova soglia per evitare le multe ai commercianti che rifiutano il pagamento con moneta elettronica, per ora fissato dalla manovra a 60 euro "al momento non c'è ancora, non è stata ancora definita. Abbiamo avanzato la proposta, ma c'è una discussione in corso per capire la fattibilità, di azzerare le commissioni per i pagamenti con pos sotto i 15-20 euro". Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice di maggioranza sulla manovra.