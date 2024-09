Manovra: M5s, 'edilizia scolastica sia priorità in legge di bilancio'

Roma, 30 set. (Adnkronos) – "Tutti i report ormai concordano sul cattivo stato di salute dei nostri edifici scolastici. Gli ultimi in ordine di tempo sono quelli di Legambiente e di CittadinanzAttiva, quest'ultimo riporta il dato record negativo di crolli nell'ultimo anno, mai così male da almeno sette anni. Su questo fronte si gioca la credibilità non del governo, ma dell'intera politica. Lasciare i nostri studenti in una condizione di insicurezza non può essere tollerabile per nessuno. Chiediamo con forza di rimpinguare lo stanziamento per il Fondo unico per l'edilizia scolastica, tagliato di 60 milioni in tre anni dal governo Meloni nelle rimodulazioni del Pnrr". Così gli esponenti M5S in commissione Cultura di Camera e Senato.

"Abbiamo già presentato nei mesi scorsi atti parlamentari che vanno in questa direzione che purtroppo sono stati bocciati, ma non ci arrendiamo – aggiungono -. Nella prossima legge di bilancio quello dell'edilizia scolastica sarà un tema cardine, in cui chiediamo a tutte le forze politiche di convergere sullo sforzo non solo di rientrare dai tagli, ma di aumentare in maniera cospicua le risorse a sostegno delle nostre scuole, con un piano di investimento ordinario di ampio respiro che vada oltre il Pnrr e che sappia essere efficace sui territori fin da subito". "Questa legge di bilancio dovrà essere l'occasione per coinvolgere il mondo della scuola e dare una risposta concreta su un tema fondamentale come quello dell'edilizia scolastica", concludono i pentastellati.