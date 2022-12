Manovra: M5S, 'governo vuole colpo spugna reati tributari? Chiarisca subito'

Manovra: M5S, 'governo vuole colpo spugna reati tributari? Chiarisca sub...

Roma, 15 dic.

(Adnkronos) – “Un viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto, che fuori dalla Commissione bilancio dice che il Governo lavora a un colpo di spugna sui reati tributari; un sottosegretario, Federico Freni, che nella stessa Commissione derubrica quelle dichiarazioni a semplici agenzie di stampa senza valore. C'è da restare semplicemente allibiti. Il Governo chiarisca immediatamente cosa sta cercando di annacquare all'interno della Legge di bilancio". Lo comunicano in una nota i componenti M5S della Commissione Bilancio della Camera.

"Dopo la mostruosità della norma sull'aumento del tetto al contante, per giunta nel momento del Qatargate, sembra aggiungersi un altro, esiziale capitolo – proseguono i 5 Stelle -. Per noi è semplicemente inaccettabile ogni colpo di spugna su ipotesi di false fatturazioni, fatture inesistenti, omessa dichiarazione o dichiarazione infedele. In Commissione bilancio stiamo assistendo a una prosecuzione lavori a dir poco lunare, con esponenti del Governo che minimizzano dichiarazioni ufficiali dei loro stessi colleghi.

Siamo alla farsa”.