Manovra: M5S, 'positiva proroga operazione strade sicure'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – "Fin dall'inizio di questa pandemia le nostre forze Armate hanno svolto un ruolo fondamentale di sostegno e supporto dei cittadini, per questo siamo estremamente soddisfatti dell'emendamento alla Legge di Bilancio con cui si proroga, fino al marzo 2022, il contingente aggiuntivo di 753 militari impegnati nell'operazione 'Strade sicure' per contenere la diffusione del Covid-19.

Come MoVimento 5 Stelle, in questi mesi, ci siamo battuti per il potenziamento di questo piano che ha permesso ai militari di scendere in campo per l'emergenza sanitaria e per garantire il controllo del territorio". Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati e i senatori del MoVimento 5 Stelle in commissione Difesa.