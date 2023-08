Manovra: Magi (+Eu), 'Meloni vince campionato presa in giro italiani'

Roma, 29 ago (Adnkronos) – "Avete capito? Quando era all’opposizione, Giorgia Meloni prometteva di versare nel conto corrente di ogni italiano mille euro, abolire la riforma Fornero, tagliare le accise sui carburanti, spendere e spandere. Ora che è al governo, deve far fronte alla realtà dei conti pubblici italiani e deve tenere a bada la Babilonia dei suoi ministri che chiedono risorse per pagare le cambiali elettorali". Lo dice il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"È il triste epilogo del populismo delle promesse di questa destra patriota, che dagli annunci mirabolanti passa quasi all’austerity: Meloni vince il campionato della presa in giro degli italiani -prosegue Magi-. Non sapendo che pesci prendere, Meloni e il governo tanto per cambiare se la prendono con l’Ue, che dovrebbe allentare vincoli del patto di stabilità per consentire al governo di realizzare il loro folle programma economico. +Europa dice no a nuovo debito per pagare la propaganda di Meloni che andrà a finire sulle spalle dei più giovani".