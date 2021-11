Manovra: Manca (Pd), 'serve coordinamento capigruppo maggioranza su priorità'**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – "Le forze politiche presenteranno questa sera diverse migliaia di emendamenti che confermano il lavoro, l'impegno e le competenze del Parlamento. Tuttavia dobbiamo garantire l'approvazione della manovra nei tempi previsti, a maggior ragione di fronte ad una legge di bilancio espansiva che vuole rilanciare gli investimenti, rafforzare la spesa sanitaria e sociale e, con oltre 8 miliardi di euro, ridurre la pressione fiscale ai lavoratori ed alle imprese".

Lo dice il capogruppo Pd in commissione Bilancio al Senato Daniele Manca.

"Lasciamo finalmente al passato la stagione dei tagli lineari alla spesa. Abbiamo una responsabilità politica alla quale dobbiamo dare una risposta nell'interesse del Paese. Ecco perché dopo l'incontro con il presidente del Consiglio riteniamo opportuno l'insediamento di un coordinamento politico dei capigruppo di maggioranza che insieme ai relatori individuino le diverse priorità, i temi comuni sui quali costruire l'intesa per una buona ed efficace approvazione della legge di bilancio", spiega Manca.

"Un coordinamento permanente della maggioranza per articolare anche un confronto credibile con l'opposizione. Noi vogliamo lavorare con serietà ed efficacia per garantire al paese una buona legge di bilancio indispensabile per rafforzare la crescita economica e la coesione sociale”, conclude il capogruppo Pd in commissione Bilancio al Senato.