Manovra: Meloni, 'a sanità risorse record, fiera di sforzo'

Roma, 7 dic. (Adnkronos) – "Sono tutti bravi a fare leggi di bilancio e a far quadrare conti quando soldi ci sono, ma quando le risorse mancano allora bisogna lavorare affinché non vadano disperse, evitare che si sovrappongano. Abbiamo costruito una legge di bilancio che si concentra su alcune priorità in particolare la sanità. Sono fiera che il fondo per la sanità raggiunga quest'anno il suo massimo storico, anni del Covid compresi. Con queste risorse abbiamo contribuito all'abbattimento delle liste d'attesa". Così ad Asti la premier Giorgia Meloni, in occasione della firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione con la regione Piemonte.