Manovra: Meloni, 'aggiunto un mese di congedo facoltativo, salvadanaio del tempo per mamme'

Roma, 22 nov.

(Adnkronos) – Nella manovra "una misura importante è quella sul congedo parentale. Era retribuito al 30%, noi aggiunto un mese di congedo facoltativo ma retribuito all'80%, fino ai 6 anni di vita del bambino. Una scelta che introduce una specie di salvadanaio del tempo che le madri possono utilizzare in caso di difficoltà evitando di incorrere in situazione economiche difficili". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, illustrando i contenuti della manovra approvata nella notte.