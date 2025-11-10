Manovra, Meloni: aiuta ricchi? Ci vuole coraggio a dirlo

Milano, 10 nov. (askanews) – “La sinistra dice che aiutiamo i ricchi perchè aiutiamo chi guardagna 2400 euro al mese, ci vuole coraggio a dirlo…”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel comizio del centrodestra a Bari. “Ci parlano di equità, abbiamo fatto una manovra per il ceto medio e abbiamo chiesto un contributo alle banche.

Lezioni da chi prendeva i soldi ai lavoratori per darli alle banche non ne prendiamo”.

Meloni ha poi attaccato ancora la Cgil: “Abbiamo dato segnali importanti su famiglia e natalità, sanità, sostegno alle imprese, tolto la prima casa dal calcolo dell’Isee, rafforzato il bonus per le mamme lavoratrici, difeso il potere d’acquisto delle famiglie, ridotto ulteriormente le tasse, sostenuto il ceto medio abbattendo la tassazione sugli aumenti legati ai rinnovi. Una misura che ci chiedeva la Cgil, che ha risposto con lo sciopero: ovviamente di venerdì perchè sia mai che la rivoluzione la fanno di martedì… a dimostrazione che la tutela dei lavoratori non è la priorità per alcuni”.