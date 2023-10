Manovra, Meloni: "Al secondo figlio l'asilo nido è gratis"

Roma, 16 ott. (askanews) – “Non confermiamo il taglio dell’Iva sui prodotti per la prima infanzia, perché purtroppo il taglio dell’Iva è stato assorbito da aumenti di prezzo, e quindi non penso valga la pena di rinnovare questa misura. Aggiungiamo altre tre misure per un miliardo di euro: continuiamo a lavorare sul congedo parentale”: lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato la manovra.

“Aumentiamo in modo significativo il fondo per gli asili nido, il nostro obiettivo è dire che al secondo figlio l’asilo nido è gratis. Questo è come vogliamo spendere le risorse, sono circa 150-180 milioni di euro che rafforzano il fondo sugli asili nido. Ma la misura più significativa, secondo me, di questo miliardo di euro riguarda il tema della decontribuzione delle madri: prevediamo che le madri con due figli o più, non paghino i contributi a carico del lavoratore”, ha sottolineato Meloni. “Il concetto che noi vogliamo stabilire: una donna che mette al mondo almeno due figli ha già offerto un importante contributo alla società”, ha affermato.