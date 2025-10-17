Manovra, Meloni: c'è problema salari, ma con noi tornati a crescere

Roma, 17 ott. (askanews) – “Sappiamo che in Italia c’è un problema legato ai salari che non si risolve da un giorno all’altro: nei dieci anni precedenti al nostro governo il potere d’acquisto diminuiva di oltre il 2%, la buona notizia è che la tendenza è stata invertita, i salari crescono più dell’inflazione. Quindi la strategia del governo sta dando frutti”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm che ha approvato la legge di bilancio commentando le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sui salari.

“Con la legge di bilancio abbiamo cercato di mettere un altro tassello concentrandoci sull’aumento dei contratti: oltre al tema del salario accessorio abbiamo risposto a un’indicazione che veniva dalle parti sociali dicendo che per il 2025 e il 2026 sull’aumento dei contratti fino a 28mila euro, la parte di aumento è tassata al 5%. È un incentivo significativo per il rinnovo dei contratti non rinnovati. Pensiamo questo possa essere un ulteriore stimolo che si aggiunge al taglio del cuneo, al taglio delle tasse complessivo”, ha aggiunto.