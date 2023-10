Manovra: Meloni, 'dare segnale compattezza, approvarla in tempi rapidi...

Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos) – "Io penso che sia una buona idea dimostrare che l'elemento che qualifica la capacità di una maggioranza e di un governo di fare il proprio lavoro è la tempistica delle decisioni. Abbiamo visto in passato governi con dei tempi lunghissimi o che non riuscivano a decidere, se" sulla manovra "diamo un segnale che lavoriamo velocemente, compatti, a livello di maggioranza, la difficoltà del contesto e dandoci la possibilità di dare risposte chiare, facciamo una cosa bella e interessante". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando con i cronisti al termine del Consiglio europeo, richiamando "la compattezza" del governo e auspicando un'approvazione "in tempi rapidi".