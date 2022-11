Manovra: Meloni domani prosegue incontri con sindacati e associazioni imprese

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – Girandola di appuntamenti domani per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che proseguirà i confronti con le parti sociali a Palazzo Chigi in vista della legge di bilancio. Alle 12 è in programma una prima riunione con i sindacati Confsal, Cisal, Usb e Confintesa.

A seguire si terrà una seconda riunione con le associazioni di categoria delle imprese: Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Cna, Confimi, Casartigiani, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Alleanza cooperative, Federterziario, Confservizi, Confetra, Ania, Abi, Ance, Cia, Copagri, Confedilizia, Confprofessioni, Unsic e Unicoop.