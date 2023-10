Manovra: Meloni ferma norma su prelievo forzoso, 'non se ne parla, non passa'

Manovra: Meloni ferma norma su prelievo forzoso, 'non se ne parla, non p...

Manovra: Meloni ferma norma su prelievo forzoso, 'non se ne parla, non p...

Bruxelles, 26 ott. (Adnkronos) - Il cosiddetto prelievo forzoso contenuto in una bozza della legge di bilancio di cui tanto si parla "era in una delle tante bozze, ma appena vista dalla premier Giorgia Meloni l'ha subito bloccata dicendo: "non se ne parla, questa norma non passa'...

Bruxelles, 26 ott. (Adnkronos) – Il cosiddetto prelievo forzoso contenuto in una bozza della legge di bilancio di cui tanto si parla "era in una delle tante bozze, ma appena vista dalla premier Giorgia Meloni l'ha subito bloccata dicendo: "non se ne parla, questa norma non passa'". La bozza di cui si discute, a quanto si apprende, è dunque "già superata da tempo, dal primo momento in cui premier l'ha vista".