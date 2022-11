Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Come sapete non siamo in una condizione di normalità: il governo è nato in un periodo particolare per la nascita di un governo, in cui ci sono scadenze molto complesse", come la legge di bilancio rispetto alla quale "stiamo lavorando al massi...

(Adnkronos) – "Come sapete non siamo in una condizione di normalità: il governo è nato in un periodo particolare per la nascita di un governo, in cui ci sono scadenze molto complesse", come la legge di bilancio rispetto alla quale "stiamo lavorando al massimo della velocità". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea Anci in videocollegamento e motivando così la sua assenza all'appuntamento di Bergamo.