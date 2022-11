Manovra: Meloni, 'in un mese aperto varco su misure coerenti con nostra visione'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - Quella approvata dal governo "è una manovra coerente e con una visione: non ci sono bonus né micro questioni, non c'è spazio per piccoli interessi ma per scelte politiche di cui assumiamo la piena responsabilità. Su tutte queste misur...

(Adnkronos) – Quella approvata dal governo "è una manovra coerente e con una visione: non ci sono bonus né micro questioni, non c'è spazio per piccoli interessi ma per scelte politiche di cui assumiamo la piena responsabilità. Su tutte queste misure noi stiamo iniziando un lavoro. Abbiamo assunti impegni di Legislatura, ma quel che importa è aver aperto un varco in appena un mese su tutte le misure che dovevano caratterizzare il lavoro di questo governo".

Lo rivendica il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa.