Manovra: Meloni, 'pignoramento conti correnti introdotto da precedente governo'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "E' già previsto che l'Agenzia delle Entrate possa pignorare i conti correnti, l'ha fatto il precedente governo. Nella legge di bilancio non è stata prevista alcuna norma che prevede di poter prelevare direttamente dai conti correnti. Ho chiarito che, rispetto a una polemica che era diventata oggetto di dibattito, questa misura non è prevista. Non è all'ordine del giorno". Lo puntualizza la premier Giorgia Meloni in un punto stampa al termine del vertice europeo.