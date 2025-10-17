Manovra, Meloni: seria ed equlibrata. Sostiene famiglie e salari

Roma, 17 ott. (askanews) – “E’ una manovra serie ed equilibrata che va letta nel solco di quelle precedenti”, Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Cdm che ha approvato la legge di bilancio.

Una manovra, ha aggiunto, “che si concentra sulle stesse priorità: famiglia e natalità, riduzione tasse, salari, sostegno alle imprese”.

“Abbiamo lavorato con serenità, buonsenso, compattezza e guardando al risultato” ha detto ringraziando i vicepremier e leader dei partiti di maggioranza.