(Adnkronos) – "Sull'obbligo di pos, ci si accusa 'volete impedire di pagare con moneta elettronica, volete favorire l'evasione'. Si sta valutando di non obbligare i commercianti ad accettare il pagamento con pos per piccoli importi: noi fino a 60 euro non vorremmo obbligare, ma quella di 60 euro è una soglia indicativa, può essere anche più bassa, su questo c'è una interlocuzione in corso con l'Ue". Così Giorgia Meloni, in una diretta su Facebook.