(Adnkronos) – "C'è chi ha sostenuto che la crescita la può fare lo Stato con una norma. C'è un equivoco di fondo. Lo Stato non crea crescita, la crescita la fanno le aziende e i lavoratori: quello che compete allo Stato è mettere in condizione di lavorare al meglio e non mettere i bastoni tra le ruote a chi vuole lavorare". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento all'Assemblea nazionale di Confartigianato.