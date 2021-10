Roma, 20 ott (Adnkronos) – "La manovra di bilancio va nella direzione giusta: taglio del cuneo fiscale, riforma degli ammortizzatori sociali, più soldi per la sanità, per gli investimenti pubblici e per quelli privati. Lavoreremo nei prossimi giorni per migliorarla ulteriormente, con lealtà e spirito costruttivo".

Lo dice il senatore del Pd Antonio Misiani, responsabile economico del Pd, conversando con i giornalisti a palazzo Madama.