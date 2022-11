Manovra, Molinari: migliorie possibili ma maggioranza soddisfatta

Roma, 29 nov. (askanews) - "Non siamo entrati nel merito di eventuali emendamenti, ci siamo dati un metodo di lavoro sulle scadenze e sui tempi di lavoro in commissione e in aula incastrando i vari decreti, perché non c'è solo la legge di bilancio: c'è il decreto giustizia,c'è il decreto Nato,...