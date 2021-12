Manovra: Molteni, 'investire in Forze Ordine e assumere giovani agenti'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “In questi due anni di emergenza è stato chiesto alle Forze dell’Ordine impegno e sacrifici straordinari. Non solo prevenzione, controllo del territorio, ordine pubblico e contrasto alla criminalità predatoria e organizzata, ma anche numerosi servizi per contenere l’emergenza sanitaria e la tutela della salute pubblica.

Ora, a fronte dell’ottimo servizio svolto dalle nostre forze di polizia con abnegazione e senso del dovere per la sicurezza del Paese, serve nella legge di bilancio uno sforzo importante per garantire investimenti, risorse, tutele legali e di welfare e soprattutto assunzioni straordinarie e potenziamento degli organici". Così il sottosegretario all’interno Nicola Molteni (Lega).

"Investire in nuove assunzioni di giovani agenti di Polizia è fondamentale e imprescindibile – rimarca Molteni – per rafforzare gli organici e consentire il turn over a fronte dei numerosi pensionamenti, oltre 40 mila nei prossimi anni.

Potenziare gli organici, garantire un contratto dignitoso ai servitori dello Stato e riconoscere a chi ha svolto un servizio usurante per la sicurezza del Paese le necessarie tutele legali e previdenziali è doveroso come segno di profonda gratitudine verso i nostri uomini e donne in divisa”.