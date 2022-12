Manovra: Mulè, 'aiuta imprese e non crea sperequazioni tra autonomi e dipendenti'

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - “La manovra è fatta per oltre 21 miliardi di aiuti alle imprese e ai cittadini per fronteggiare il caro-energia e il caro-bollette”. Lo afferma il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo a Skytg24 ris...

Roma, 4 dic.

(Adnkronos) – “La manovra è fatta per oltre 21 miliardi di aiuti alle imprese e ai cittadini per fronteggiare il caro-energia e il caro-bollette”. Lo afferma il vicepresidente della Camera e parlamentare di Forza Italia, Giorgio Mulè, intervenendo a Skytg24 rispondendo a una domanda sulle critiche mosse da Confindustria.

Il parlamentare azzurro sottolinea: ”Sono soldi che vanno in gran parte alle aziende che viceversa sarebbero condannate al fallimento. Poi c’è un’altra parte della manovra che vale circa un terzo – prosegue Mulè – che soccorre pensionati, lavoratori, famiglie e giovani.

Ad esempio si aiutano gli under 35 a trovare lavoro con la decontribuzione per chi li assume”. Il vicepresidente della Camera evidenzia: “La flat tax per gli autonomi non crea sperequazioni con i lavoratori dipendenti: tra i 12 e i 50mila euro, anche con questa versione della tassa piatta, gli autonomi continuano a pagare circa 4.000 euro in più. Considerando che si tratta di persone che devono sostenere da soli il rischio di impresa, il dato inequivocabile è che fino a 50mila euro la differenza di tassazione è favorevole ai dipendenti”.