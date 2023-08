Manovra: Napoli (Az), 'la scriverà Bruxelles con decisioni su Patto stabilità'

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – "La manovra di bilancio sarà ancora per settimane 'un indovinello avvolto in un mistero all’interno di un enigma', secondo un celebre aforisma di Churchill. A leggere le richieste che arrivano dai partiti della maggioranza e a scrivere accanto a ognuna di esse le cifre della spesa, gli investitori in titoli del debito dovrebbero scappare con la velocità di una lepre. Le detassazioni chieste da Forza Italia su ogni forma di reddito, la quota 41 per le pensioni invocata da Salvini, gli aiuti alle famiglie sotto forma di sussidi sventolati dal partito di Meloni presuppongono una valanga stimata da 30 a 40 miliardi. Ovviamente lasciando a secco servizi sociali importanti come la sanità, l’istruzione, gli asili nido, il trasporto pubblico locale". Lo dichiara in una nota Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

"Nessuno sa al governo a quanto potrà ammontare la manovra – prosegue -. Per una ragione molto semplice, spiegata molto bene dal ministro Fitto e passata un po’ in sordina nei giorni scorsi: tutto dipende dalle decisioni della Commissione europea. Se passerà la linea di ripristinare il Patto di stabilità immutato nelle sue regole dal primo gennaio 2024 per il governo Meloni sarà complicatissimo concedere anche uno spillo". "Tutte le giaculatorie lanciate contro l’Europa non saranno servite a niente. Come ha scoperto in questi mesi la presidente Meloni: stare in Europa significa accettare delle regole e se vuoi cambiarle non basta la propaganda elettorale ma occorrono atti di governo coerenti", conclude Napoli.