Manovra: Nevi, 'Fi da sempre si batte per ridurre imposizione su immobili'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Giorgetti non ha parlato di una revisione generale degli estimi catastali, ma dell'applicazione di una legge che prevede l'adeguamento degli estimi per chi ha usufruito del Superbonus 110. Ha semplicemente chiesto di intensificare i controlli, il che è giusto per verificare chi ha realmente beneficiato di questi lavori". Così Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, intervenendo a Sky Start.

"Nessun allarme quindi – aggiunge -, anche perché Forza Italia ha sempre lottato per ridurre l'imposizione sugli immobili, che è già tra le più alte al mondo. Il vero problema in Italia è che mancano le manutenzioni perché i costi sono insostenibili per molti proprietari e nell’edilizia, i costi di costruzione superano addirittura quelli di mercato". "Noi vogliamo far crescere l’economia, non imporre nuove tasse come fatto dal centrosinistra e dal Movimento 5 Stelle, che hanno messo in difficoltà imprese e consumi, rallentando la crescita", conclude Nevi.