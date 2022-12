Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Via libera della Camera alla fiducia sulla legge di Bilancio, con 221 sì, 152 no e 4 astenuti. L'Assemblea dovrà ora votare le tabelle e gli ordini del giorno, quindi si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare la nota di variazione di bil...

(Adnkronos) – Via libera della Camera alla fiducia sulla legge di Bilancio, con 221 sì, 152 no e 4 astenuti. L'Assemblea dovrà ora votare le tabelle e gli ordini del giorno, quindi si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare la nota di variazione di bilancio. Successivamente riprenderà la seduta con le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla legge di Bilancio, atteso per le primissime ore della mattina.