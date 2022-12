Manovra: Pagano (Pd), 'contro scudo penale pronti a occupare commissione'**

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "E’ del tutto evidente che la maggioranza ha perso il controllo della situazione e si rischia seriamente l’esercizio provvisorio. Sicuramente, se governo e relatori si azzardano a proporre forme di scudo penale per reati tributari siamo pronti alla sollev...

Roma, 20 dic.

(Adnkronos) – "E’ del tutto evidente che la maggioranza ha perso il controllo della situazione e si rischia seriamente l’esercizio provvisorio. Sicuramente, se governo e relatori si azzardano a proporre forme di scudo penale per reati tributari siamo pronti alla sollevazione in commissione". Così Ubaldo Pagano, capogruppo Pd in commissione Bilancio.

"Ancor più se serve per barattare la volontà di qualche amico di cordata. Diciamo basta a qualsiasi forma di condono, basta favorire gli evasori, basta aiutare dei criminali.

A costo di occupare l’aula della commissione siamo pronti alle barricate per impedire ulteriori scempi".