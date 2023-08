Manovra: Pagano (Pd), 'distanza siderale fra promesse fatte e risorse effettive'

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – "Dal governo Meloni assistiamo a teatrini imbarazzanti fra viceministri che distolgono l’attenzione dal punto: ossia la distanza siderale tra le promesse fatte e le risorse effettive che hanno a disposizione. Il tutto in una situazione congiunturale economica in peggioramento come ha segnalato anche l’Ocse oggi stesso. Attendiamo che il governo chiarisca i punti salienti della manovra e faccia dei fatti concreti e la smetta di fare confusione prima che questo diventi il presupposto per l’esplosione di rabbia sociale. Da parte nostra ci attendiamo la conferma del taglio del cuneo fiscale e un potenziamento delle risorse per la sanità pubblica". Lo dichiara Ubaldo Pagano, capogruppo del Partito democratico in commissione Bilancio di Montecitorio.