Manovra: Paita a Calenda, 'Gelmini? Non c'era nemmeno, perchè dici bugie?'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Caro Carlo, alle riunioni dell’opposizione in cui abbiamo deciso questa cosa non c’era Maria Stella Gelmini, non c’era nessuno di Azione. La notte in cui abbiamo ottenuto queste risorse in Commissione noi c’eravamo, tu e la Gelmini no". ...

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – "Caro Carlo, alle riunioni dell’opposizione in cui abbiamo deciso questa cosa non c’era Maria Stella Gelmini, non c’era nessuno di Azione. La notte in cui abbiamo ottenuto queste risorse in Commissione noi c’eravamo, tu e la Gelmini no". Così Raffaella Paita di Iv replica via social a Carlo Calenda secondo cui Maria Stella Gelmini avrebbe unito le opposizioni nell'emendamento unitario per il contrasto alla violenza di genere.

"Ma perché racconti bugie? Ma non ti accorgi che tutti quelli che erano in commissione si rendono conto che così facendo ti rendi ridicolo? Inventarsi bugie su un tema così delicato per prendere like. Che tristezza vederti ridotto così. Stai bene".