(Adnkronos) – “Hanno regalato quasi 1 miliardo alle società di calcio di Serie A. Ci raccontavano che non ci sono soldi: per Lotito e amici sono riusciti a trovarli, per la sanità, no. Vergognatevi”. Lo scrive su Twitter Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.