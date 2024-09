Manovra: Paita (Iv), 'difficile chiuderla, coperta è cortissima'

Roma, 17 set. (Adnkronos) - "Il governo in estate ha vissuto uno psicodramma collettivo, perdendosi in fantomatici complotti. La realtà è che la compagine comincia ad avere problemi seri di tenuta. I partiti della destra non sono d'accordo su molte questioni. E poi la coperta...

Roma, 17 set. (Adnkronos) – "Il governo in estate ha vissuto uno psicodramma collettivo, perdendosi in fantomatici complotti. La realtà è che la compagine comincia ad avere problemi seri di tenuta. I partiti della destra non sono d'accordo su molte questioni. E poi la coperta è cortissima, chiudere la legge di bilancio sarà difficile". Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito, intervenendo al dibattito sulle prospettive del centro sinistra, durante la festa dell'Unità di Scandicci.

"Questo Paese è mal governato, soprattutto dal punto di vista dei bisogni e delle aspettative delle persone più deboli. La discussione sulla legge di bilancio – ha proseguito Paita – non sta offrendo nemmeno una risposta sulle questioni sociali, come sanità e istruzione. Le persone non sanno dove andare a curarsi, e il decreto liste d'attesa è una beffa. È un Paese che non riesce a spendere risorse del Pnrr, e questo pesa sui ritardi che vediamo quotidianamente nei treni. L'azione della destra tende alla disgregazione sociale".