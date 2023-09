Manovra: Patuanelli (M5s), 'in soli 11 mesi Meloni riporta Italia a crescita zero'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "A Giorgia Meloni va senz’altro dato atto di un risultato da Guinness dei primati. In soli undici mesi di governo è riuscita a ereditare un Paese cresciuto del 12% nell’ultimo biennio e a farlo sprofondare verso la crescita zero. Il bello è che non serviva avere la sfera di cristallo per prevedere questo disastro: se tagli reti di protezione sociale che avevano anche effetti sui consumi, e se tagli misure di investimento senza dare una benché minima alternativa, il Pil si ferma. Tra Nadef e legge di bilancio non si andrà oltre una micro-manovra impalpabile. Alle prese con un carrello della spesa che sconta ancora un’inflazione a doppia cifra, con un caro carburanti innescato dalle scelte dello stesso governo e con un caro mutui di fronte al quale l’esecutivo si è distinto per impareggiabile immobilismo, gli italiani ringraziano". Lo comunica in una nota Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato.