Manovra: Pd al lavoro su proposta comune su sanità, a breve incontro con Azione**

Roma, 6 set. (Adnkronos) – Mentre la premier Giorgia Meloni si appresta a riunire la maggioranza a palazzo Chigi sul complicato dossier della prossima legge di bilancio, Elly Schlein cerca di mettere a punto un lavoro comune delle opposizioni per avanzare una proposta di 'contro manovra' che vede al centro la difesa della sanità pubblica. Se ne è parlato stamattina nelle riunione del gruppo Pd alla Camera. "La sanità segna la vita vera delle persone e apre contraddizioni nel governo. Spetta a noi costruire una proposta alternativa", ha detto la capogruppo Chiara Braga.

E lasciando la riunione alla Camera la segretaria Schlein allarga l'orizzonte anche alle altre opposizioni. "La difesa della sanità pubblica è uno dei temi su cui lavorare insieme agli altri. Ho apprezzato Calenda che in questi giorni" sta spingendo perchè il governo "garantisca le risorse che servono alla sanità pubblica", sottolinea Schlein. E a quanto apprende l'Adnkronos è già fissato un incontro a breve con Azione. "Si incontreranno nei prossimi giorni i responsabili dei due partiti per mettere a punto una proposta comune in vista della legge di bilancio", si fa sapere dalle parti di Carlo Calenda. L'obiettivo del Pd è quello di arrivare a una proposta comune delle opposizioni sul modello del salario minimo.

E c'è anche un altro fronte su cui il Pd intende spingere nelle prossime settimane: la difesa del potere di acquisto. La segretaria lancia una proposta al governo Meloni: "Chiediamo che l'extragettito dei carburanti dovuto agli aumenti venga usato per il bonus trasporti e per sostenere le fasce più fragili su cui questi rincari pesano maggiormente".