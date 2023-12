Manovra: Pd, da spogliatoi rugby ai misteri di S. Caterina, 'ecco le mance della destra'**

Roma, 20 dic. (Adnkronos) – Lo schema preparato dal gruppo Pd Senato mette da una parte la proposta unitaria delle opposizioni con i 40 milioni di euro per il contrasto alla violenza di genere e dall'altro un lungo elenco di "mance e mancette" infilate dalla maggioranza in manovra. Micro finanziamenti, molti per strutture sportive come i 400mila destinati agli spogliatoi del campo calcio e rugby di Possano, in provincia di Cuneo, e i 200mila per i bagni pubblici del campo sportivo di Spilimbergo. "C'è una grande attenzione all'igiene…", ironizza Elly Schlein nella conferenza stampa a palazzo Madama con i senatori sulla manovra.

Ma lo spettro degli interventi è ampio. Ci sono anche gli animali domestici con 400mila euro destinati ai canili e gattili della Val d'Aosta. E poi 100mila euro per l'ammodernamento della mura di Cittadella (Pd) con nuove tecnologie come realtà aumentata, ologrammi e riproduzioni situazioni medievali a fini didattici. C'è lo stanziamento di un milione di euro l'anno per i prossimi tre anni all'Associazione Italiana Educatori Finanziari (Aief per lo sviluppo e la promozione delle buone prassi e delle conoscenze finanziarie, economiche e assicurative.

Ancora lo sport con la Formula 1 con un contributo di 500.000 euro per il 2024, 1.500.000 per il 2025 e 1.500.000 per il 2026 alla Federazione sportiva nazionale – Aci per costi di adeguamento dell'autodromo di Monza e gestione della manifestazione 'Gran Premio d'Italia'. Per la riqualificazione del campo sportivo Sabatino De Rosa ad Arzano (Na) si prevede un contributo di 1.000.000 di euro per il 2024 e di 700.000 euro per il 2025. Ben 1 mln e 200mila euro l'anno in favore del Golf Club Asiago per lavori di riqualificazione e ampliamento del campo da golf. E 600mila euro in favore del comune di San Gervasio Bresciano (BS) per la realizzazione di nuove opere sportive nel laghetto di sci nautico federale. Anche la spiritualità entra in manovra con 55mila euro l'anno per il 2025 e 2026 per l''Associazione antichissima rappresentazione misteri di Santa Caterina'.