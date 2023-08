Manovra: Pd, 'governo Meloni prepara una stagione di tagli'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti annuncia una manovra di bilancio complicata. Presidente Meloni, benvenuta sul pianeta Terra. Qui contano i fatti, non le promesse per altro disattese costantemente". Si legge nell'account twitter del Pd. ...

"Il Governo è schiacciato tra chi la spara più a destra, per proprio tornaconto elettorale, e chi dovrà far quadrare i conti. Il risultato? Una manovra dell’immobilismo, che non sosterrà la crescita e le fasce più deboli della popolazione. Preparano una stagione di tagli: sul welfare, sulla sanità, sulla scuola. Non resteremo in silenzio di fronte a questa destra che vuole smantellare lo stato sociale, favorendo furbetti ed evasori".