Manovra, Pd: inserire scudo penale per evasori sarebbe inaudito

Roma, 20 dic. (askanews) – “L’ennesimo rinvio, questa mattina eravamo convocati prima alle 13 poi alle 14 e ora ci hanno detto che prima delle 16:30-17 di oggi non ci saranno testi da poter visionare. Noi, più che metterci tutto il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto, oggi direi che siamo veramente oltre ogni limite accettabile che tra l’altro pregiudica anche la possibilità che la manovra arrivi in aula domani com’era previsto”.

Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, parlando dei ritardi dei lavori parlamentari sulla manovra in un punto stampa fuori Montecitorio.

“Ma quello che vogliamo dire – ha proseguito Serracchiani – è che, ancor più grave di tutta la lentezza, di tutta l’assenza di regia e di tutta la mancanza di coordinamento e anche del poco rispetto che c’è stato per il parlamento e per le opposizioni, quello che vogliamo dire è che sarebbe per noi inaccettabile e inaudito se si pensasse di aggiungere proprio adesso alla manovra di bilancio, oltre a tutto quello che manca e che quindi ancora non abbiamo visto e per il quale non possiamo esprimerci perché non abbiamo ancora dei testi su cui discutere, si volesse inserire nella manovra di bilancio anche qualcosa che riguardasse la giustizia e in particolare qualche condono e in particolare l’estinzione di qualche reato tributario.

Per noi sarebbe inaccettabile”, ha sottolineato la capogruppo del Pd alla Camera.