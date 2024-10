Manovra: Pd ribatte sui profili social della premier, hashtag #tassaMeloni**

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – "Presidente ! Faccia attenzione con 'sti video.. che poi restano e ripete la figura fatta con quello del benzinaio…". Il 'consiglio' è di Pier Francesco Majorino, membro della segreteria Schlein, che come altri colleghi di partito ha postato commenti sui profili social di Giorgia Meloni al video della premier. Tutti con l'hashtag #TassaMeloni. Scrive anche il capogruppo al Senato, Francesco Boccia: "Cara Presidente, è stato il suo Ministro dell'Economia ad annunciare sacrifici, aumento delle accise (scritto nel PSB che avete appena approvato) e tagli lineari sui servizi. Volete dire agli italiani la verità?".

E poi l'eurodeputato Alessandro Zan: "La presidente del consiglio mette la faccia per raccontare ancora bugie. Giorgetti annuncia sacrifici per tutti, il Piano strutturale di bilancio annuncia l’aumento delle accise per fare cassa su famiglie e imprese, e ha ancora la faccia tosta di mentire e scaricare la responsabilità sulla sinistra. Ma il video del 2019 al distributore? Chi l’aveva fatto? Che vergogna". Tra gli altri anche Camilla Laureti, altra eurodeputata dem, posta un commento sul profilo Instagram di Meloni: "'Il riallineamento delle accise di diesel e benzina'. Tradotto: 70 euro in più per le famiglie. Riuscite a spiegarglielo? Le promesse elettorali si sbriciolano di fronte alla realtà. Una destra che non sa governare. E il prezzo lo paga il Paese!".