Roma, 27 ott. (Adnkronos) – Quota 102 per un solo anno, il 2022, con un fondo ad hoc per accompagnare i lavoratori che finirebbero per essere penalizzati dai nuovi requisiti. A cabina di regia sulla manovra ancora in corso a Palazzo Chigi, fonti di governo confermano all'Adnkronos che è questa la formula sulle pensioni che dovrebbe essere riportata nella legge di bilancio che approderà domani sul tavolo del Cdm.