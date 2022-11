Roma, 21 nov. (Adnkronos) - Potrebbe tenersi in serata, alle 20.30, il Consiglio dei ministri chiamato a varare le manovra economica. E' quanto filtra da Palazzo Chigi, anche se la riunione, al momento, non risulta ancora convocata. Serve ancora tempo, viene spiegato, per limare il testo e trov...

(Adnkronos) – Potrebbe tenersi in serata, alle 20.30, il Consiglio dei ministri chiamato a varare le manovra economica. E' quanto filtra da Palazzo Chigi, anche se la riunione, al momento, non risulta ancora convocata. Serve ancora tempo, viene spiegato, per limare il testo e trovare punti di accordo su alcuni nodi da sciogliere. Per questo, il Cdm potrebbe essere convocato in serata.